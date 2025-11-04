DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin91.438 -1,1%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.978 -0,6%
Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Atomendlager-Suche

04.11.25 05:34 Uhr

STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Atomendlager-Suche:

"Der Zwischenbericht zur Suche nach einem Atommüll-Endlager ist ein wichtiger, aber auch ernüchternder Meilenstein auf einem Weg, der das Land noch über Jahre fordern wird. Deutlich wird vor allem eines: Die Komplexität technischer, geologischer und gesellschaftlicher Ansprüche übersteigt nach wie vor alles, was bei früheren Großprojekten wie Gorleben oder Asse erprobt wurde. Mit jeder neuen Studie wird klarer, wie ehrgeizig und zugleich konfliktreich das Ziel ist, für den hochradioaktiven Müll einen sicheren und auch politisch akzeptierten Standort zu finden."/yyzz/DP/nas