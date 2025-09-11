DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +2,3%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.462 ±0,0%Euro1,1728 -0,1%Öl65,86 -0,7%Gold3.655 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zur Rentendebatte

12.09.25 05:34 Uhr

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zur Rentendebatte:

Ein Leben lang gearbeitet - und dann eine Rente, die zum Leben nicht reicht. Von rund 19 Millionen Rentnern bekommen 42 Prozent weniger als 1.000 Euro im Monat. Diese aktuellen Zahlen sind zwar offiziell, aber sie sagen nicht die ganze Wahrheit. Wie es wirklich steht, zeigt der Alterssicherungsbericht, der alle vier Jahre vorgelegt wird, zuletzt 2024. Darin steht etwa auch: Wenn über-65-Jährige noch arbeiten, liegt es nur bei 14 Prozent an finanziellen Zwängen. Die anderen haben Spaß an der Arbeit, freuen sich über eine Aufgabe oder den Kontakt zu anderen.

Wer­bung

Klar, nicht alle haben ein Häuschen angespart, das man vermieten kann und eher besser geht es denen, die eine Pension erhalten. Statistiken sind aber generell sehr schnell trügerisch - dass das durchschnittliche Haushaltseinkommen von Paaren ab 65 Jahren bei 3.759 Euro liegt, kommt auch daher, weil es vielen sehr gut geht./yyzz/DP/mis