DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.209 -0,1%Euro1,1717 ±0,0%Öl67,05 +0,8%Gold3.644 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen! Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen!
Fed am Limit, Bitcoin im Aufwind: Experten sehen Bitcoin auf dem Weg zu 2 Millionen US-Dollar Fed am Limit, Bitcoin im Aufwind: Experten sehen Bitcoin auf dem Weg zu 2 Millionen US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu IAA

10.09.25 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu IAA:

"Die deutschen Hersteller präsentieren auf der IAA technisch herausragende, hoch effiziente und optisch ansprechende Elektroautos. Von nächstem Jahr an bringen einige auch bezahlbare Einstiegsmodelle auf den Markt. Gleichzeitig verhalten sich die Hersteller aber wie eine Mutter, die dem Kind immer den gesunden Apfel anpreist, doch gleichzeitig die Schublade mit den bunten Zuckerbonbons öffnet. Die Werbung von Firmen, die neben E-Autos neue PS-Schleudern mit acht Zylindern anpreisen, fällt zwangsläufig widersprüchlich aus. Bekenntnisse zum Klimaschutz klingen dann hohl, für Kunden ist kaum die Richtung zu erkennen. Rätselhaft auch, warum die Vorzüge von E-Autos so selten thematisiert werden: Sie nutzen Energie deutlich effizienter, machen weniger Lärm und stoßen keine Abgase aus, was doch in emissionsbelasteten Städten ein wichtiges Argument sein müsste."/yyzz/DP/nas