Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Iran/USA

02.02.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Iran/USA:

"Trump hat eine große Streitmacht in Nahost zusammengezogen, um Teheran unter Druck zu setzen - und sich damit selbst unter Druck gesetzt. Das weiß auch die iranische Führung. Er lasse sich von den Kriegsschiffen nicht beeindrucken, sagt Regimechef Ali Chamenei - und droht, mit iranischen Raketen die ganze Region in Brand zu setzen. Ein Großangriff der USA könnte Chameneis angeschlagenes Regime stürzen. Aber er spielt auf Zeit, weil er keine politischen Zugeständnisse an die Amerikaner machen will. Das Pokerspiel von Trump und Chamenei ist brandgefährlich. Ein Missverständnis oder ein versehentlich abgefeuerter Schuss könnten zur Katastrophe führen. Hinzu kommen Trumps Unberechenbarkeit und seine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das letzte Mal, als Amerikaner und Iraner über einen Vertrag zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms verhandelten, dauerte das Jahre. So lange wird Trump nicht warten."/yyzz/DP/he