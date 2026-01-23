DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin73.964 +1,3%Euro1,1861 -0,2%Öl65,98 -0,5%Gold5.072 +1,8%
Pressestimme: 'Südkurier' zu Nato/Trump/Afghanistan

26.01.26 05:34 Uhr

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Nato/Trump/Afghanistan:

"Schon bei seiner wirren Rede in Davos malte Donald Trump das schräge Bild einer Nato, deren alleiniger Zahlmeister immer die USA gewesen seien. Nun hat der US-Präsident nachgelegt und sein Narrativ auf den Afghanistan-Einsatz übertragen. Dass westliche Staatschefs und auch der deutsche Verteidigungsminister Trumps Lüge eines frontfernen Verkrümelns der Nato-Partner zurückweisen, ist eine löbliche Pflichtübung. Sie wird aber nichts an der Auffassung des Präsidenten ändern, die besagt: Ohne uns seid Ihr nichts. Leider hat Europa - schaut man auf die erst von den USA entschiedenen Balkan-Kriege der 90er-Jahre - alles dafür getan, Trumps Sicht auf das ungleiche Engagement in der Nato zu verfestigen. Durch Argumente wird man diesen Mann nicht umstimmen können, sondern nur durch Taten und Beweise. (.)"/DP/jha