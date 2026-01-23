Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Schüssen von Minneapolis

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Schüssen von Minneapolis:

"Noch herrscht Unsicherheit darüber, was am Wochenende in Minneapolis genau geschehen ist, doch der Blick auf die Videos von Augenzeugen zeigt bereits jetzt: Es gab keinen Anlass, den 37-jährigen Demonstranten zu töten. Und die Behauptung des US-Heimatschutzministeriums, die Person habe "Strafverfolgungsbeamte massakrieren" wollen, ist hanebüchen. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass die Einwanderungsbehörde ICE nach dem Muster aller autokratischen Systeme verfährt: Opfer werden zu Tätern gemacht, und deren vermeintliche Aggression rechtfertigt den noch stärkeren Einsatz von Gewalt. Gelingt der US-Administration auf diese Weise eine weitere Destabilisierung der Lage, hat sie die besten Argumente, die Demokratie noch stärker auszuhöhlen."/DP/jha