Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Prozess gegen Marine Le Pen

14.01.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zum Prozess gegen Marine Le Pen:

"Die Zusicherung des Gerichts, spätestens im Sommer ein Urteil zu fällen, sorgt immerhin für Rechtsfrieden. Denn im Falle eines milderen Urteils könnte Marine Le Pen in den Wahlkampf einsteigen. Damit würde der Verdacht entfallen, man wolle sie, deren Partei in den Umfragen führt, aus politischen Gründen vor ihrem vierten Anlauf bei der Präsidentschaftswahl kaltstellen. Allerdings hat Le Pen - anders als viele andere langjährige Parteivorsitzende - einen Nachfolger aufgebaut. Mit dem erst 30-jährigen Jordan Bardella steht ein Ersatz bereit, falls das Urteil bestätigt werden sollte. Vielleicht stellt sich ja heraus, dass die Partei auch ohne ihr bisheriges Zugpferd an der Spitze auskommt."/yyzz/DP/men