Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Digitalisierung in Deutschland

08.01.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zur Digitalisierung in Deutschland:

"Damit die Menschen die Digitalisierung annehmen, müssen die digitalen Angebote einfacher werden und sicher bleiben. In Deutschland werden Digitalisierung und Sicherheit gern gegeneinander ausgespielt. Doch das hat wenig mit der Praxis zu tun. Es ist schließlich kein Zufall, dass Datenschutz-Experten oft auch Hacker sind und umgekehrt - also Menschen, die sowohl die Möglichkeiten als auch die Risiken des digitalen Raums besonders gut kennen. Wer Digitalisierung versteht, kann ihre Möglichkeiten gezielter nutzen und mit ihren Risiken besser umgehen. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass der Bundesdigitalminister nun Nachhilfe für mehr als 80 Millionen Bundesbürger anbietet. Aber er kann daraus etwas ableiten, was zentral ist, damit seine großen Projekte funktionieren: Je transparenter die Angebote sind, desto leichter fällt es den Menschen, sie zu verstehen. Und ihnen zu vertrauen."/yyzz/DP/men