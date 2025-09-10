DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.722 +0,3%Euro1,1696 ±-0,0%Öl67,41 -0,3%Gold3.634 -0,2%
Pressestimme: 't-online' zu Israels Luftangriff in Katar

11.09.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Israels Luftangriff in Katar

Mit dem Angriff auf Katar hat Netanjahu nun endgültig bewiesen, dass er weder an der Befreiung der Geiseln noch an einem Frieden in Gaza interessiert ist. Schlimmer noch: Unter dem Vorwand, die Feinde Israels zu bekämpfen, gefährdet er sein Land. Und das alles, weil es ihm in erster Linie um seinen eigenen Machterhalt geht.

Netanjahu möchte seine Koalition mit seinen rechtsextremen Koalitionspartnern fortführen, und die bestehen auf maximaler Gewalt

- nicht nur gegen die Hamas, sondern auch gegen die Palästinenser.

Aus ihm ist ein Premier geworden, dessen Legitimation von der Fortführung dieses Krieges abhängt. Das ist brandgefährlich für sein Land und die gesamte Region.

Den Kommentar in voller Länge finden Sie hier: https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_100907724 /katar-israel-greift-politische-hamas-fuehrung-an-und-schadet-sich-se lbst.html/yyzz/DP/zb