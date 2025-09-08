DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.117 -0,1%Euro1,1770 +0,1%Öl66,44 +0,3%Gold3.651 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street grün -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen CEO Elon Musk verschiebt Fokus: Tesla-Aktie soll durch Optimus statt E-Autos wachsen
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung? So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Pressestimme: 't-online' zu Sturz der französischen Regierung

09.09.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Sturz der französischen Regierung

Der Sturz von Bayrou ist ein weiteres Indiz dafür, dass Macron als gescheitertes Staatsoberhaupt in die Geschichte Frankreichs eingehen wird. Der französische Präsident hat sich selbst in eine ausweglose Lage manövriert, aus der er sich in seinen verbleibenden zwei Jahren als Staatsoberhaupt kaum noch wird befreien können. In großen Teilen der Bevölkerung ist der Präsident mittlerweile verhasst, weil er als Sinnbild eines elitären Frankreichs ohne jegliche Volksnähe gilt. Innenpolitisch hat der ehemalige Banker zudem einen beachtlichen Schuldenberg angehäuft, der, sollte er weiter anwachsen, das Potenzial für eine neue Eurokrise haben könnte. Um wenigstens den Schuldenberg abzutragen, müsste Macron daher nun bereit sein, sein Ego zurückzustellen, das heißt: auf ein Lager zugehen und diesem einen Kompromiss anbieten. Dann ließen sich vielleicht Sparmaßnahmen durchsetzen, wenn er im Gegenzug etwa dem linken Lager dafür höhere Steuern für Besserverdiener anböte./yyzz/DP/zb