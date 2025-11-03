Pressestimme: 'Volksstimme' zu Protesten in Serbien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Protesten in Serbien:

"Der serbische Präsident Aleksander Vucic ist ein Fuchs in politischer Taktik. Nach dem Einsturz des Bahnhofsdaches in Novi Sad mit 16 Toten im Herbst 2024 brandete landesweit der Protest gegen die korrupte Belgrader Führung auf. Vucic ließ zunächst die Polizei dagegen anknüppeln - ohne Erfolg. Nun rief Vucic plötzlich zur Versöhnung in Serbien auf. Die empörten Serben haben vergeblich auf Hilfe der EU mit ihrem Menschenrechtskodex gehofft. Immerhin ist das Land seit 2012 Beitrittskandidat. Die EU hält sich aber tunlichst raus, um sich nicht die Finger zu verbrennen. Außerdem sind selbst Unionsmitglieder wie Ungarn und die Slowakei - vielleicht auch bald Polen und Tschechien - weit weg von ursprünglichen EU-Werten. Die Brüsseler Westbalkan-Politik ist ein schwaches Kapitel. Serbien ist dazu noch ein Sonderfall: Um die Balkan-Großmacht buhlen Moskau und Peking genauso wie Brüssel und Berlin. Das nutzt der eiskalte Vucic gnadenlos aus."/yyzz/DP/he