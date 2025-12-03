DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.967 +1,8%Euro1,1643 +0,1%Öl62,47 +0,1%Gold4.221 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Airbus 938914 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Gesprächen

03.12.25 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ukraine-Gesprächen:

"Der 28-Punkte-Plan ist inhaltlich Russlands Werk, an dem nach dem Willen von Kremlchef Putin höchstens ein paar Kommata verändert werden dürfen. Die US-Führung macht da offenbar mit, wen dafür nur endlich Ruhe in diesen östlichen Winkel Europas einkehrt. Da spielt es für den US-Präsidenten kaum eine Rolle, wie groß die Ukraine hinterher sein wird. Die Hauptsache ist, dass das Land als Rohstofflieferant an die Amerikaner gebunden werden kann. Hier wird die neue Weltordnung praktisch vorgeführt. Die USA glauben es nicht mehr nötig zu haben, einem Bündnis eng verpflichtet zu sein. Die Supermacht China ist das sowieso nicht, der Wirtschaftsriese Indien sowie Russland als militärischer Koloss suchen ihre Allianzen nach Interessen. Europa muss zuschauen. Geeint den Multilateralismus zu beleben, ist vorerst hoffnungslos."/yyzz/DP/nas