Pressestimme: 'Volksstimme' zum Gedenken an den Anschlag in Magdeburg

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Gedenken an den Anschlag in Magdeburg:

"Es war jetzt ein Jahr her, dass Taleb A. mit einem Mietwagen über den Magdeburger Weihnachtsmarkt raste, um Menschen zu töten und zu verletzen. Magdeburg und die Magdeburger haben des tragischen Ereignisses auf verschiedene Weise würdevoll gedacht. Oberbürgermeisterin, Ministerpräsident und Bundeskanzler mahnten, forderten, versprachen, solch schreckliches Ereignis dürfe sich niemals wiederholen. Seit dem Anschlag ist nichts, wie es einmal war. Normalität gibt es nicht mehr. Und es wird sie vermutlich auf lange Sicht nicht geben. Dafür sind einfach zu viele Fragen offen. Auf allen Ebenen. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt findet ein Jahr später immerhin doch noch statt. Er gleicht jedoch, wie viele andere Märkte in Deutschland, einer Festung. Noch so viele Dinge sind zu klären, zu verstehen und zu regeln. Damit wir künftig wieder einigermaßen friedlich und ohne Angst den Alltag leben können."/yyzz/DP/he