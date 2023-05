Talanx-Aktie: Talanx erwirbt Lateinamerikageschäft von US-Versicherer Liberty Mutual

Aktien in diesem Artikel Talanx 49,62 EUR

Das Geschäft werde von der Tochtergesellschaft HDI International abgewickelt, teilte der MDAX -Konzern Talanx am Samstag in Hannover mit. Der Kauf umfasst demnach das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von umgerechnet circa 1,7 Milliarden Euro auf. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen und wird laut Talanx für das erste Halbjahr 2024 erwartet.

HANNOVER (dpa-AFX)

