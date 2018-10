Mischkonzern Bouygues senkt Gewinnprognose

PARIS (dpa-AFX) -Der operative Gewinn werde 2018 auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darunter liegen, teilte Bouygues am Donnerstagabend in Paris mit. Hintergrund sind Probleme in der Bausparte. Für den TV-Bereich (TF1) und die Telekomsparte bestätigte Bouygues seine Prognosen./he/jha/

Bildquellen: Bouygues, ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com