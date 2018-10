Gute Nachrichten für Europas Tesla-Fans: Auslieferung 2019 bleibt realistisch

Ab 2019 sollen die ersten europäischen Vorbesteller ihren Model 3 ausgeliefert bekommen, das hat Tesla -Chef Elon Musk Ende Mai angekündigt. Und aktuell scheint es Hoffnung zu geben, dass dieses Ziel tatsächlich eingehalten werden kann.

Denn bei der US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit hat der Elektroautobauer sieben neue Fahrzeugidentifizierungsnummern registrieren lassen - für europäische Model 3-Varianten. Dies berichtet das Branchenportal Electrek. Die Versionen für den europäischen Markt unterscheiden sich insbesondere durch den Ladeanschluss von den US-Pendants.

Die Registrierung der für den europäischen Markt geplanten Modellvarianten lasse darauf schließen, dass Tesla sich mit seiner Zielvorgabe für diesen Markt im Zeitplan befindet. Zwar sei laut Electrek nicht davon auszugehen, dass die registrierten Modelle denen entsprächen, die 2019 ausgeliefert werden sollten, vielmehr seien die Fahrzeuge wohl für Sicherheitstests bei den europäischen Behörden gedacht.

Dennoch lässt sich auf Basis der Informationen vermuten, dass der Zeitplan für den Start der Model 3-Lieferungen im Jahr 2019 realistisch ist. Wenn Tesla seine kürzlich bekannt gewordenen, neuen Probleme in den Griff bekommt.

Denn offenbar läuft es weiterhin nicht rund bei dem Elektroautobauer. Auch wenn die Auslieferung an US-Kunden bereits vor Monaten gestartet ist, wurden längst noch nicht alle Vorbesteller auf Teslas Heimatmarkt bedient. Auf Twitter entschuldigte sich Tesla-Chef Elon Musk kürzlich mit den Worten: "Entschuldigung, wir sind von der Produktionshölle in die Auslieferungslogistik-Hölle gekommen".

Sorry, we’ve gone from production hell to delivery logistics hell, but this problem is far more tractable. We’re making rapid progress. Should be solved shortly.