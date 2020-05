Aramco-Aktie: Corona und niedrige Ölpreise lassen Saudi Aramcos Gewinn einbrechen

GO

Heute im Fokus

DAX volatil -- Wall Street höher erwartet -- Aramco-Gewinn bricht ein -- Bafin durchleutet KPMG-Berict von Wirecard -- thyssen mit roten Zahlen -- E:ON steigert Gewinn -- Deutsche Post im Fokus

Twitter will Tweets mit falschen Corona-Informationen kennzeichnen. Airbus liefert der EU Satellitenkommunikation. Vettel verlässt Ferrari Zum Jahresende. Gewinn von Porsche-Holding sackt mit VW-Ergebnissen deutlich ab. US-Investor KKR steigt bei ProSiebenSat.1 Media ein. Ryanair will ab 1. Juli wieder rund 40 Prozent der geplanten Flüge durchführen. Bafin durchleuchtet Sonderprüfungsbericht zu Wirecard. Amadeus IT leidet unter Corona-Krise.