Stabilus-Aktie sackt ab: Stabilus mit starkem Erstquartal - Anleger unzufrieden mit Margenentwicklung

Aktien in diesem Artikel Stabilus 54,90 EUR

-6,07% Charts

News

Analysen Indizes in diesem Artikel MDAX 27.733,2

-0,4% Charts

News

Analysen

Allerdings fielen die Resultate in den Monaten Januar bis März nicht so gut aus wie von Experten erhofft. Der Spezialist für Gasfedern und Dämpfer Stabilus SE sieht sich dank der Ergebnisse auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Eine Steuerrückerstattung trieb zudem den Nettogewinn in die Höhe.

Der Gesamtumsatz stieg um 10,5 Prozent auf 310,6 Millionen Euro, wie Stabilus am Dienstag in Koblenz mitteilte. Einige Analysten hatten sich zuvor mehr ausgerechnet. Bereinigt um Wechselkurseffekte wäre der Erlös um 7,7 Prozent gewachsen.

Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten stieg das Ergebnis unter anderem wegen gestiegener Vertriebskosten nur leicht um 3,8 Prozent auf 40,8 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 14 auf 13,1 Prozent zurück. Unter dem Strich erzielte Stabilus mit 42,6 Millionen Euro fast zwei Drittel mehr Gewinn als ein Jahr zuvor, vor allem dank einer Steuerrückerstattung. An ihren Jahresprognosen halten die Koblenzer fest.

"Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen, dass sich die Diversifikation unseres Geschäftsmodells - sowohl geographisch als auch nach Marktsegmenten - auszahlt", sagte Vorstandschef Michael Büchsner. Vor allem in der Region Amerika konnte Stabilus mit einem Umsatzwachstum von fast einem Fünftel robust zulegen. Das Geschäft mit Industriekunden wuchs hier um nahezu ein Viertel.

In Europa sorgte ein starkes Plus im Geschäft mit der Autoindustrie für Schwung. Stabilus bietet unter anderem Gasfedern für Kofferraumklappen an, starkes Wachstum gibt es aber vor allem bei den elektrischen Antrieben, mit denen Kofferräume sich automatisch öffnen. Als Autozulieferer profitiert das Unternehmen von der wieder gestiegenen Autoproduktion - in Europa nahm sie den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal im Jahresvergleich um fast 14 Prozent zu. In der Region Asien-Pazifik ging der Umsatz hingegen wegen Währungseffekten zurück.

Die Prognose behält Büchsner bei. So soll der Umsatz dieses Jahr 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge wird weiter zwischen 13 und 14 Prozent taxiert.

Stabilus verlieren - Anleger unzufrieden mit Margenentwicklung

Die Ergebnisse von Stabilus für das zweite Geschäftsquartal sind bei den Anlegern am Dienstag nicht gut angekommen. Die Papiere des Autozulieferers zeigen sich via XETRA zeitweise 7,09 Prozent tiefer bei 54,00 Euro. Damit rissen sie auch ihre einfache 200-Tage-Linie als viel beachteten Trendindikator und lagen im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte auf dem letzten Platz.

Laut dem Analysten Alexander Wahl vom Investmenthaus Stifel schrammte Stabilus aber nur marginal an den Erwartungen vorbei. Die Margenentwicklung im EMEA-Wirtschaftsraum (Europa, Naher Osten und Afrika) findet er gar ermutigend dank ihrer starken Erholung zum Vorquartal. Wahl sieht Stabilus auf einem guten Weg in Richtung selbst gesteckter Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr.

Akshat Kacker von JPMorgan geht davon aus, dass das Erreichen des Gewinnausblicks einmal mehr vom späteren Verlauf des Geschäftsjahres abhängt. Im ersten Halbjahr sei man seinen eigenen Margenambitionen hinterhergehinkt. Der Jahresausblick sei aber bestätigt worden. Die Markterwartungen lägen aber bereits am oberen Ende, so der JPMorgan-Experte.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stabilus SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stabilus SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stabilus SE

Bildquellen: Stabilus