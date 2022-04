Delivery Hero-Aktie springt vorbörslich an: Delivery Hero steigert im ersten Quartal den Umsatz deutlich

In den digitalen Warenkorb auf Konzernebene legten Kunden Waren im Gesamtwert von 10,1 Milliarden Euro und damit fast 31 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der Umsatz der Segmente - also der Konzernerlös vor Abzug von Gutscheinen - kletterte um gut die Hälfte auf rund zwei Milliarden Euro und übertraf die Erwartungen von Analysten bei weitem.

Für das laufende Jahr bestätigte Konzernchef Niklas Östberg die Prognose. So rechnet Delivery Hero weiter mit einem konzernweiten Bruttowarenwert von 44 bis 45 Milliarden Euro, was bis zu knapp zehn Milliarden Euro mehr wäre als 2021. Der Umsatz der Segmente soll ohne den spanischen Zukauf Glovo bei 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro liegen. Das entspräche im besten Fall einem Zuwachs von fast 60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.

Im operativen Geschäft rechnet der Vorstand aber ein weiteres Mal mit einem Verlust: Der Fehlbetrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) dürfte sich auf 1 bis 1,2 Prozent des Bruttowarenwerts belaufen, was zumindest besser wäre als im Jahr zuvor.

Delivery Hero veröffentlichte am Morgen - neben den Zahlen für das erste Quartal - auch den Geschäftsbericht mit den endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr.

Nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende Verlust 1,100 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,409 Mrd Euro Verlust). Der bereinigte EBITDA-Verlust belief sich auf 795,6 Millionen Euro (Vorjahr: 567,7 Mio Euro Verlust). Grund waren hier den Angaben zufolge zusätzliche Investitionen vor allem in das Integrated-Verticals-Geschäft sowie in neue Märkte. Die finale bereinigte EBITDA/GMV-Marge belief sich auf minus 2,4 (vorläufig: minus 2,2) Prozent. Der Bruttowarenwert GMV betrug 2021 nach den endgültigen Zahlen 32,5 (vorläufig: 35,4) Milliarden Euro, der Umsatz 6,4 (vorläufig: 6,6) Milliarden Euro.

Im kommenden Jahr will Delivery Hero einen EBITDA-Gewinn auf Konzernebene erreichen, inklusive der erworbenen spanischen Lieferplattform Glovo.

Die Delivery Hero-Aktie legt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise um 7,07 Prozent auf 31,79 Euro zu. Bei Delivery Hero liege der Bruttowarenwert in Asien im ersten Quartal um drei Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Marcus Diebel von JPMorgan in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen. Dort habe der Essenslieferant im März den Breakeven vor Konzernkosten erreicht, hierauf dürfte sich auch das Interesse der Investoren richten. An den Konsensschätzungen dürfte sich allerdings nicht viel ändern.

BERLIN / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero