Mitsubishi Motors hat seinen Gewinnausblick für das laufende Geschäftsjahr drastisch reduziert. Als Reaktion darauf bricht die Aktie des japanischen Automobilherstellers an der Börse in Tokio heftig ein.

• Mitsubishi Motors senkt Gewinnausblick für Geschäftsjahr 2024 drastisch

• Umsatzerwartungen nur leicht nach unten korrigiert

• Mitsubishi Motors-Aktie bricht in Tokio ein

Der japanische Autokonzern Mitsubishi Motors hat seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024, das am 31. März 2025 endet, deutlich gesenkt. Das Unternehmen erwartet nun nur noch einen Nettogewinn von 35 Milliarden Yen, was einem Rückgang von 75,7 Prozent gegenüber der vorherigen Prognose in Höhe von 144 Millionen Yen entspricht. Auch der Ausblick für den operativen Gewinn wurde um 34,2 Prozent auf 125 Milliarden Yen gesenkt. Mit den neuen Erwartungen liegt Mitsubishi Motors außerdem jeweils weit unter den tatsächlichen Werten aus dem Vorjahr.

Auch seine Absatzprognose passte der Konzern nach unten an. Statt der ursprünglich erwarteten Verkaufszahlen rechnet Mitsubishi Motors nun mit dem Absatz von 848.000 Fahrzeugen weltweit. Seine Umsatzerwartungen hat der Konzern indes nur leicht um 4,2 Prozent auf 2,76 Billionen Yen reduziert.

Das steckt hinter der Gewinnwarnung

Als Hauptgründe für die Anpassung nennt Mitsubishi Motors in der Unternehmensmitteilung schwächere Verkaufszahlen als erwartet, steigende Vertriebskosten aufgrund des intensiven Wettbewerbs sowie die Auswirkungen der Inflation, insbesondere in Bezug auf Zuliefererunterstützung. Darüber hinaus würden Währungsschwankungen zu weiteren finanziellen Belastungen führen.

Die Gewinnwarnung sorgte für erhebliche Unruhe am Markt: Die Aktie von Mitsubishi Motors brach an der Börse in Tokio letztlich um 14,74 Prozent auf 380,00 Yen ein.

