NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apples Mixed-Reality-Headset - Start der Massenproduktion im März 2023?

• Analyst Ming Chi Kuo: Apples Mixed-Reality-Headset wird im Januar 2023 vorgestellt• Start der Massenproduktion könnte bereits im März 2023 erfolgen• Produktionsmenge der Headsets wird zunächst stark begrenzt sein

Immer wieder gibt es Gerüchte und Vermutungen um neue Apple-Produkte oder -Updates, die in vielen Fällen tatsächlich auch zutreffen. Erst im letzten Monat erklärte zum Beispiel der Apple-Experte Mark Gurman, dass er noch im Oktober mit der neusten Version des iPadOS rechne, dem iPadOS16, sowie dass er es für möglich halte, dass das US-amerikanische Tech-Unternehmen noch im selben Monat ein neues iPad-Modell vorstellen würde. Die aktuelle Version des Betriebssystems sowie das neue iPad-Modell ließen auch nicht lange auf sich warten. Am 18. Oktober stellte das Unternehmen schließlich via Pressemitteilung das neue iPad in vier verschiedenen Farben (Blau, Pink, Gelb und Silber) vor. Vorbestellungen waren schon ab dem 18. Oktober möglich, in den Geschäften erhältlich waren die neuen Modelle ab dem 26. Oktober.

Die neuesten Prognosen betreffen Apples Mixed-Reality Headset, welches laut Macerkopf bereits seit mehreren Jahren im Gespräch ist. Der Analyst Ming Chi Kuo erklärte demnach vor einigen Monaten, dass er vermute, dass Apple das Headset bereits Anfang des nächsten Jahres ankündigen werde. "Ich denke, eine vollständige gemischte Realität besteht nicht nur aus der Hardware, die sowohl AR als auch VR unterstützen kann, sondern auch aus der Fähigkeit, AR und VR zu integrieren und für verschiedene Szenarien nahtlos zwischen ihnen zu wechseln. Deshalb verwende ich AR/MR, um Apples Headset zu beschreiben, das voraussichtlich im zweiten Quartal 23 in die Regale kommt", erklärt er außerdem. Von Apple selbst gibt es dazu jedoch noch keine offizielle Stellungnahme.

I think a complete mixed reality is not only the hardware that can support both AR & VR but the ability to integrate AR & VR and switch them smoothly for different scenarios. That's why I'm using AR/MR to describe Apple's headset expected to hit the store shelves in 2Q23.