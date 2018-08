Entwickelt Apple doch ein Auto? Chefingenieur von Tesla wechselt zurück zum iKonzern

Nun kehrt einer dem Elektroautobauer den Rücken, der davor beim iKonzern tätig war - um zum iPhone-Hersteller zurückzukehren. Doug Field war zuletzt bei Tesla Produktionsleiter für den Model 3, bis Konzern-Chef Elon Musk diese Aufgabe selbst übernahm.

Einst Produktionsleiter des Model 3

Im April übernahm Musk selbst die Position von Field, da die Produktion des Hoffnungsträger Model 3 nicht so anlief, wie er es angekündigt hatte. Über Field, der seit 2013 bei Tesla beschäftigt war, äußerte er sich aber durchweg positiv: "Doug, den ich als einen der talentiertesten leitenden Ingenieure der Welt betrachte, fokussiert sich auf den Fahrzeugbau." Kurze Zeit später verließ Field dann das Unternehmen, zunächst ließ er sich nur freistellen, mit der Begründung, Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen, doch dann wurde publik, dass er nicht weiter beim E-Auto-Konzern tätig sein wird.

Wird Field am Projekt Titan mitarbeiten?

Stattdessen kehrt er nun zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Apple zurück. Bis 2013 war er dort als leitender Angestellter im Bereich der Mac-Hardware-Entwicklung tätig und arbeitete eng mit Bob Mansfield zusammen. Sein neues Aufgabengebiet könnte gerüchteweise Apples Projekt Titan sein, dass sich mit der Entwicklung von Elektroautos und Systemen zum autonomen Fahren beschäftigen soll.

Die Vermutungen wurden laut, da sein früherer enger Kollege Mansfield die Projektgruppe leitet. Da die beiden bereits zusammenarbeiteten und Field bei Tesla ebenfalls im Autobau gearbeitet hat, liegt es nahe, dass der iKonzern ihn in diesem Bereich einsetzen wird.

Nicht nur Software, sondern ganze Autos?

Gegenüber dem Kolumnisten John Gruber, der den Blog Daring Fireball betreibt, hat ein Apple-Sprecher die Rückkehr von Field zum iPhone-Hersteller bestätigt. In welchem Bereich er eingesetzt wird - ob er also tatsächlich am Projekt Titan mitarbeiten wird - offenbarte dieser allerdings nicht.

Über das Projekt Titan von Apple ist wenig bekannt. Ursprünglich soll das Ziel gewesen sein, komplette Fahrzeuge selbst zu entwickeln und zu bauen, dann soll sich die Absicht dahingehend geändert haben, nur noch Systeme für das autonome Fahren zu entwickeln, die dann in Modelle von anderen Herstellern eingebaut werden könnten. Mit der Rückkehr von Doug Field zu Apple und einem möglichen Einsatz im Projekt Titan eröffnet sich aber die Perspektive, dass der iKonzern aus Cupertino doch nicht nur die Software, sondern auch die Hardware - also komplette Apple-Autos - entwickeln wird.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

