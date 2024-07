ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 6,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 09:04 Uhr 1,3 Prozent. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.887 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 27,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,63 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,12 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 867,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 816,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

