ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,85 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,85 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,82 EUR ab. Bei 5,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.538 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. 36,53 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,236 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,70 EUR aus.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 907,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

