ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roter Tendenz

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 5,84 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,84 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.323 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,64 Prozent wieder erreichen. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 907,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2024 aus.

