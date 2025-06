ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 7,01 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,01 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,02 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.299 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,84 EUR erreichte der Titel am 05.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,85 Prozent. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,055 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,75 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 855,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,832 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

