ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 7,03 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 7,03 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,00 EUR ab. Bei 7,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 153.352 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2024 bei 7,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,53 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 56,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,054 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,75 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 867,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,00 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,837 EUR im Jahr 2025 aus.

