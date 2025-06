ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,03 EUR zu.

Um 09:03 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 7,03 EUR zu. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,03 EUR zu. Bei 7,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.956 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 7,58 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,054 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,75 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,38 Prozent auf 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 867,00 Mio. EUR gelegen.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,837 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die ProSiebenSat1 Media SE-Dividende

ProSiebenSat.1-Aktie steigt: Warburg Research hebt Ziel an