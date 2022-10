ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag höher

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.455 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 53,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,01 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,33 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,09 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.055,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.048,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im September 2022

ProSiebenSat.1-Aktie fester: Katharina Behrends wird zum DACH-Sprachrohr

ProSiebenSat.1-Aktie schwach: ProSieben übernimmt Joyn komplett und passt Ausblick an

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG