ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 05.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,02 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 11,01 EUR. Bei 11,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 795.629 Aktien.

Am 02.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 42,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,69 EUR ab. Abschläge von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 03.03.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,61 Prozent auf 1.453,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 12.05.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 11.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,69 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

