ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Mittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 6,17 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 11:47 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,17 EUR. Mit einem Wert von 6,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 45.203 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 21,25 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Abschläge von 27,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,074 EUR aus. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 6,45 EUR.

Am 06.03.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,26 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,892 EUR in den Büchern stehen haben wird.

