ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 7,38 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,38 EUR an. Bei 7,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 26.952 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,24 EUR erreichte der Titel am 06.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 54,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 7,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 5,31 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 13,09 EUR.

Am 04.11.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.055,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.048,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

