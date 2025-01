ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 5,14 EUR ab.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 5,14 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,08 EUR. Bei 5,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 265.585 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,98 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 882,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,920 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

ProSiebenSat.1-Aktie legt zu: Joko & Klaas starten neue Quizshow im Frühjahr - ProSieben heißt für eine Woche 'ProAcht'