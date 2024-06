ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,48 EUR.

Um 09:01 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 7,48 EUR zu. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 7,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.993 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 9,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 21,71 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 34,71 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,252 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,63 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,12 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 867,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende

Börse Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start schwächer