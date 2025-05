ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,14 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 6,14 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,14 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,19 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 121.218 Aktien.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 7,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 21,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 36,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,074 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,892 EUR je Aktie aus.

