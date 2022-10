ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag mit Aufschlag

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 7,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,02 EUR. Bei 6,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.090 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,07 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,29 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2022 auf bis zu 6,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 2,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 13,09 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 15.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

