ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt an Fahrt

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 13,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 68.390 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.12.2020 bei 12,48 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,15 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,59 EUR im Jahr 2022 aus.

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunter ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Pantaflix steigt ins Podcast-Geschäft ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein

Hot Stocks heute: ProSiebenSat.1, HeidelbergCement und Ceconomy

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG