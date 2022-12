ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 8,50 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.827 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2022 auf bis zu 14,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,21 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 02.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images