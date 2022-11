ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 7,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,73 EUR. Bei 7,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 732.846 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,55 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,44 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 19,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,92 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. Am 14.11.2023 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG