ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 5,94 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 5,94 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,00 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.135 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 44,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,78 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,238 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 867,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

