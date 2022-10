ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 6,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,63 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 485.566 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 57,62 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,60 EUR fiel das Papier am 10.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,09 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images