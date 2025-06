ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,01 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr bei 7,01 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,02 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 7,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.843 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 7,46 EUR. Gewinne von 6,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 35,76 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,054 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,75 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,837 EUR je Aktie.

