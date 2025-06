ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,01 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,01 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,01 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.576 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 7,46 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 6,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 55,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,054 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,01 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,38 Prozent auf 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,837 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

