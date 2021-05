ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aktuell: ProSiebenSat1 Media SE mit Kursverlusten

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 16,75 EUR abwärts. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,45 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,27 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 486.352 Stück gehandelt.

Am 05.05.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,84 EUR an. Am 01.08.2020 gab der Anteilsschein bis auf 8,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,60 EUR. Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunder ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.

