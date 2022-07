ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag im Minus

Die Aktie notierte um 12.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 8,20 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,16 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,17 EUR. Zuletzt wechselten 19.568 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,71 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei 7,77 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,68 EUR aus.

Am 04.11.2021 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 938,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.055,00 EUR ausgewiesen.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1 Media-Aktie fester: PSS1-Produktionsgeschäft in den USA wird verkauft

ProSiebenSat.1-Aktie von Analystenkommentar belastet - Auch andere Medienkonzerne unter Druck

ProSiebenSat.1 plant personalisiertes Streaming-Programm - ProSiebenSat.1-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images