ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag im Minus

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,86 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 4,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.511 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 18.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 64,20 Prozent Luft nach oben. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,98 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 14.11.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 882,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 888,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,920 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten