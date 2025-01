ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 4,85 EUR nach.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,7 Prozent auf 4,85 EUR ab. Bei 4,85 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 145.759 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,181 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,98 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von 0,07 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 882,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,920 EUR je Aktie belaufen.

