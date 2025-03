ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 6,30 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 6,30 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 6,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 324.613 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 26,67 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 40,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,084 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,90 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,929 EUR je Aktie belaufen.

