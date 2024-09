ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,31 EUR.

Mit einem Kurs von 5,31 EUR zeigte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:49 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,34 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,28 EUR ab. Bei 5,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 68.119 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 50,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,02 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,235 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 08.08.2024 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 907,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Sat.1 nimmt Mockridge-Show aus dem Programm - Aktie höher

XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben