ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag billiger

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 6,02 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 6,02 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 1.541 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 18,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,236 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,24 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 907,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

